Собянин заявил об отсутствии планов вводить жесткие ограничения в Москве

Ранее Собянин заявил, что действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в Москве показали свою эффективность. Это, по его словам, дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. В Москве около 1,3 млн сотрудников московских предприятий переведены на дистанционный режим работы, а также продлен удаленный режим учебы для школьников 6-11 классов. Москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.