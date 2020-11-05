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Собянин заявил об отсутствии планов вводить жесткие ограничения в Москве

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Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале »Россия-1».

«Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — цитирует ТАСС Собянин. Он отметил, что «болезнь никуда не ушла» и борьба с ней продолжается. По его словам, за рубежом приняты гораздо более жесткие меры.

Ранее Собянин заявил, что действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в Москве показали свою эффективность. Это, по его словам, дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. В Москве около 1,3 млн сотрудников московских предприятий переведены на дистанционный режим работы, а также продлен удаленный режим учебы для школьников 6-11 классов. Москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.

В столице, по данным оперштаба на 5 ноября, за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 670 пациентов, 67 человек умерли. Москва по-прежнему лидирует среди регионов по числу заболевших (450 436).

Ранее по теме: Власти назвали число переведенных на удаленку москвичей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных