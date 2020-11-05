Собянин заявил об отсутствии планов вводить жесткие ограничения в Москве
Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале »Россия-1».
«Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — цитирует ТАСС Собянин. Он отметил, что «болезнь никуда не ушла» и борьба с ней продолжается. По его словам, за рубежом приняты гораздо более жесткие меры.
Ранее Собянин заявил, что действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в Москве показали свою эффективность. Это, по его словам, дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. В Москве около 1,3 млн сотрудников московских предприятий переведены на дистанционный режим работы, а также продлен удаленный режим учебы для школьников 6-11 классов. Москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.
В столице, по данным оперштаба на 5 ноября, за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 670 пациентов, 67 человек умерли. Москва по-прежнему лидирует среди регионов по числу заболевших (450 436).