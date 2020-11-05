Власти назвали число переведенных на удаленку москвичей

Согласно указу мэра, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех лиц старше 65 лет. За невыполнение этих предписаний власти столицы пригрозили штрафами. Позже Собянин продлил действие этого требования до 29 ноября.