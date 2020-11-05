Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Власти назвали число переведенных на удаленку москвичей

Ведомости

Переведены на дистанционный режим работы около 1,3 млн сотрудников московских предприятий, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

«На 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционный режим работы ... предоставили 190 000 работодателей Москвы. В них работают более 4 млн человек, из которых почти 1,3 млн переведены на дистанционную работу», — говорится в сообщении.

29 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на удаленке находятся 1,2 млн москвичей – 10% от населения столицы. По его словам, чаще всего коронавирусом в Москве заражаются офисные сотрудники.

Согласно указу мэра, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех лиц старше 65 лет. За невыполнение этих предписаний власти столицы пригрозили штрафами. Позже Собянин продлил действие этого требования до 29 ноября. 

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 человек выздоровели, 67 – скончались. Всего в столице зарегистрировано 450 436 случаев COVID-19.

Ранее по теме: Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных