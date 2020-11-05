Власти назвали число переведенных на удаленку москвичей
Переведены на дистанционный режим работы около 1,3 млн сотрудников московских предприятий, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.
«На 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционный режим работы ... предоставили 190 000 работодателей Москвы. В них работают более 4 млн человек, из которых почти 1,3 млн переведены на дистанционную работу», — говорится в сообщении.
29 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на удаленке находятся 1,2 млн москвичей – 10% от населения столицы. По его словам, чаще всего коронавирусом в Москве заражаются офисные сотрудники.
Согласно указу мэра, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех лиц старше 65 лет. За невыполнение этих предписаний власти столицы пригрозили штрафами. Позже Собянин продлил действие этого требования до 29 ноября.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 человек выздоровели, 67 – скончались. Всего в столице зарегистрировано 450 436 случаев COVID-19.