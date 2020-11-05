Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, заявил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.
«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», – сказал Собянин.
26 октября Собянин заявил, что темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз. Спустя два дня он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм. 2 ноября мэр констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась благодаря принятым ограничительным и другим мерам.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. В частности, работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, ученики 6-11 классов должны учиться дистанционно до 22 ноября, в работающих ночью барах и клубах действует система регистрации посетителей, а москвичи старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и беременные обязаны соблюдать домашний режим.
По данным оперативного штаба на 5 ноября, в Москве за последние сутки выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 человек выздоровели, 67 – скончались. Всего в столице зарегистрировано 450 436 случаев COVID-19.