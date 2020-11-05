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Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, заявил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», – сказал Собянин.

26 октября Собянин заявил, что темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз. Спустя два дня он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм. 2 ноября мэр констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась благодаря принятым ограничительным и другим мерам.

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. В частности, работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, ученики 6-11 классов должны учиться дистанционно до 22 ноября, в работающих ночью барах и клубах действует система регистрации посетителей, а москвичи старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и беременные обязаны соблюдать домашний режим.

По данным оперативного штаба на 5 ноября, в Москве за последние сутки выявлено 5255 новых случаев коронавируса, 3670 человек выздоровели, 67 – скончались. Всего в столице зарегистрировано 450 436 случаев COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных