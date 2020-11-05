Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

26 октября Собянин заявил, что темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз. Спустя два дня он отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм. 2 ноября мэр констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась благодаря принятым ограничительным и другим мерам.