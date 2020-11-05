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Собянин продлил дистанционный режим обучения для старшеклассников

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Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в Москве продлят на две недели — до 22 ноября, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», — сообщил Собянин в личном блоге. Мэр отметил, что дистанционное обучение, соблюдение масочного режима и удаленки для 30% сотрудников компаний помогает стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе, однако в начале недели она снова стала обостряться.

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Ранее Собянин рассказал, что в столице не придется вводить жесткие меры по коронавирусу, как это было сделано во Франции и Германии, однако москвичам необходимо соблюдать уже существующие требования.

Ранее по теме: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных