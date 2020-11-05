Собянин продлил дистанционный режим обучения для старшеклассников
Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в Москве продлят на две недели — до 22 ноября, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
«Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», — сообщил Собянин в личном блоге. Мэр отметил, что дистанционное обучение, соблюдение масочного режима и удаленки для 30% сотрудников компаний помогает стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе, однако в начале недели она снова стала обостряться.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Ранее Собянин рассказал, что в столице не придется вводить жесткие меры по коронавирусу, как это было сделано во Франции и Германии, однако москвичам необходимо соблюдать уже существующие требования.