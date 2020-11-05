Собянин продлил дистанционный режим обучения для старшеклассников

«Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», — сообщил Собянин в личном блоге. Мэр отметил, что дистанционное обучение, соблюдение масочного режима и удаленки для 30% сотрудников компаний помогает стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе, однако в начале недели она снова стала обостряться.