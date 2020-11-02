Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Он отметил, что заболеваемость впервые снизилась на 1% по отношению к предыдущим неделям, а госпитализации выросли только на 2%. «До этого было 3%, а ещё ранее – 15, 20 и 40%», — напомнил Собянин. Столичный градоначальник заверил, что у города теперь достаточно ресурсов, чтобы и дальше контролировать ситуацию.