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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась благодаря принятым ограничительным и другим мерам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в сентябре-октябре в Москве ввели домашний режим для уязвимых категорий населения, перевели на удаленку старшеклассников и обязали компании перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Также в столице нарастили объемы тестирования, диагностики в КТ-центрах и ввели в строй резервные мощности коечного фонда. «Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — цитирует Собянина пресс-служба правительства. 

Он отметил, что заболеваемость впервые снизилась на 1% по отношению к предыдущим неделям, а госпитализации выросли только на 2%. «До этого было 3%, а ещё ранее – 15, 20 и 40%», — напомнил Собянин. Столичный градоначальник заверил, что у города теперь достаточно ресурсов, чтобы и дальше контролировать ситуацию.

«На сегодняшний день около 50% коечного фонда находятся в резерве, свободными, что даёт запас прочности», — сказал Собянин. 

По данным оперштаба, на 2 ноября в Москве, которая остается первой по приросту среди российских регионов, коронавирус за сутки зафиксировали у 4796 человек. Умерли от коронавируса за сутки 53 жителя столицы. Всего с начала пандемии в столице заразились 434 205 человек. В целом в России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев достигло 1 236 033.

Ранее по теме: В России выявили 18 257 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных