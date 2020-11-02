Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась благодаря принятым ограничительным и другим мерам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.
Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в сентябре-октябре в Москве ввели домашний режим для уязвимых категорий населения, перевели на удаленку старшеклассников и обязали компании перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Также в столице нарастили объемы тестирования, диагностики в КТ-центрах и ввели в строй резервные мощности коечного фонда. «Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — цитирует Собянина пресс-служба правительства.
Он отметил, что заболеваемость впервые снизилась на 1% по отношению к предыдущим неделям, а госпитализации выросли только на 2%. «До этого было 3%, а ещё ранее – 15, 20 и 40%», — напомнил Собянин. Столичный градоначальник заверил, что у города теперь достаточно ресурсов, чтобы и дальше контролировать ситуацию.
«На сегодняшний день около 50% коечного фонда находятся в резерве, свободными, что даёт запас прочности», — сказал Собянин.
По данным оперштаба, на 2 ноября в Москве, которая остается первой по приросту среди российских регионов, коронавирус за сутки зафиксировали у 4796 человек. Умерли от коронавируса за сутки 53 жителя столицы. Всего с начала пандемии в столице заразились 434 205 человек. В целом в России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев достигло 1 236 033.