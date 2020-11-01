Собянин заявил об обнадеживающей ситуации с коронавирусом в Москве
Действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в Москве показали свою эффективность, что дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Они (ограничения, — "Ведомости") показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться. Динамика заболеваемости, динамика госпитализаций и пневмоний минимальная», — рассказал он.
Мэр также обратил внимание на то, что власти и врачи пока не знают точно, как при подъеме гриппа и ОРВИ «одна инфекция ляжет на другую». Поэтому москвичи должны проявлять внимательность и осторожность, добавил Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что в столице не придется вводить жесткие меры по коронавирусу, как это было сделано во Франции и Германии, однако москвичам необходимо соблюдать уже существующие требования.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5261 случай заражения коронавирусом, выздоровел 3341 пациент, умерли 52 человека. Всего в стране за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса, умерли 245 пациентов, выздоровели 10 259 человек.