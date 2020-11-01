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Собянин заявил об обнадеживающей ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Действующие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в Москве показали свою эффективность, что дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Они (ограничения, — "Ведомости") показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться. Динамика заболеваемости, динамика госпитализаций и пневмоний минимальная», — рассказал он.

Мэр также обратил внимание на то, что власти и врачи пока не знают точно, как при подъеме гриппа и ОРВИ «одна инфекция ляжет на другую». Поэтому москвичи должны проявлять внимательность и осторожность, добавил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в столице не придется вводить жесткие меры по коронавирусу, как это было сделано во Франции и Германии, однако москвичам необходимо соблюдать уже существующие требования.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5261 случай заражения коронавирусом, выздоровел 3341 пациент, умерли 52 человека. Всего в стране за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса, умерли 245 пациентов, выздоровели 10 259 человек.

Ранее по теме: Назван снижающий в пять раз риск заражения коронавирусом фактор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных