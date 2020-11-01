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Назван снижающий в пять раз риск заражения коронавирусом фактор

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Китайские ученые пришли к выводу, что люди, регулярно носящие очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом, рассказал доктор биологических наук Сергей Нетесов на площадке форума OpenBio, пишет «Российская газета».

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже», — рассказал он.

Ученый подчеркнул, что в Китае эта ситуация особенно ярко проявляется, поскольку там подавляющее большинство людей с проблемами зрения носят очки, а не контактные линзы.

Нетесов также призвал при использовании масок закрывать нос, поскольку нос и слизистая глаз являются основными каналами заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее академик Российской академии наук Арег Тотолян рассказал, что в мире существует группа людей, которая не заболевает COVID-19 даже при неоднократном контакте с зараженными, однако чем объясняется такая «защита», пока не известно.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 31 октября, COVID-19 заболели 1 618 116 граждан, причем у 18 140 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 27 990 жителей, 1 215 414 человек выздоровели.

Ранее по теме: Иммунолог назвал способы личной защиты от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных