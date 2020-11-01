Назван снижающий в пять раз риск заражения коронавирусом фактор
Китайские ученые пришли к выводу, что люди, регулярно носящие очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом, рассказал доктор биологических наук Сергей Нетесов на площадке форума OpenBio, пишет «Российская газета».
«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже», — рассказал он.
Ученый подчеркнул, что в Китае эта ситуация особенно ярко проявляется, поскольку там подавляющее большинство людей с проблемами зрения носят очки, а не контактные линзы.
Нетесов также призвал при использовании масок закрывать нос, поскольку нос и слизистая глаз являются основными каналами заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее академик Российской академии наук Арег Тотолян рассказал, что в мире существует группа людей, которая не заболевает COVID-19 даже при неоднократном контакте с зараженными, однако чем объясняется такая «защита», пока не известно.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 31 октября, COVID-19 заболели 1 618 116 граждан, причем у 18 140 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 27 990 жителей, 1 215 414 человек выздоровели.