Иммунолог назвал способы личной защиты от коронавируса

Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться от трех до шести месяцев в зависимости от особенностей организма пациента и степени тяжести перенесенного заболевания. По данным специалистов Роспотребнадзора, не могут заразиться коронавирусом люди с определенными мутациями в генах. Американские ученые пришли к выводу, что антитела к коронавирусу также может иметь переболевший сезонным ОРВИ. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, отмечали в ведомстве.