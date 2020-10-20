Иммунолог назвал способы личной защиты от коронавируса
Чтобы укрепить иммунитет и защититься от вирусов, необходимы умеренная физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.
«Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — пояснил Викулов. По его словам, отсутствие физических нагрузок и избыточные занятия спортом также плохо сказываются на иммунитете. Сверхнагрузка — это стрессовый фактор для организма, который переходит в дистресс и подавляет реакцию иммунитета через эндокринную систему, отметил он.
Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться от трех до шести месяцев в зависимости от особенностей организма пациента и степени тяжести перенесенного заболевания. По данным специалистов Роспотребнадзора, не могут заразиться коронавирусом люди с определенными мутациями в генах. Американские ученые пришли к выводу, что антитела к коронавирусу также может иметь переболевший сезонным ОРВИ. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, отмечали в ведомстве.