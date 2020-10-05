Гинцбург назвал срок действия иммунитета к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу может действовать от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей пациента и степени тяжести перенесенного заболевания, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научной центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода, в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания. У некоторых антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, у некоторых — в меньшем количестве. Возможно, еще какие-то другие механизмы, нам на сегодняшний день неизвестные, с помощью которых вирус обходит иммунную защиту организма хозяина», — сказал Гинцбург. Ученый отметил, что заболеваемость коронавирусом будет расти и снижаться, пока росси>не массово не сделают прививки от коронавируса и виру не станет вакциноуправляемым.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.