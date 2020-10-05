Гинцбург назвал срок действия иммунитета к коронавирусу

«Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода, в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания. У некоторых антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, у некоторых — в меньшем количестве. Возможно, еще какие-то другие механизмы, нам на сегодняшний день неизвестные, с помощью которых вирус обходит иммунную защиту организма хозяина», — сказал Гинцбург. Ученый отметил, что заболеваемость коронавирусом будет расти и снижаться, пока росси>не массово не сделают прививки от коронавируса и виру не станет вакциноуправляемым.