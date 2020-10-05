Полицейские пройдут вакцинацию от коронавируса вслед за врачами и учителями
Первыми получателями вакцины от коронавируса вместе с медиками и учителями станут полицейские, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
«В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования, те, кто работает с людьми, — полиция. После этого — все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — сказал Морозов (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что прививку российской вакцины от коронавируса могут сделать люди в возрасте от 18 до 60 лет.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.