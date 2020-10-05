Полицейские пройдут вакцинацию от коронавируса вслед за врачами и учителями

«В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования, те, кто работает с людьми, — полиция. После этого — все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — сказал Морозов (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что прививку российской вакцины от коронавируса могут сделать люди в возрасте от 18 до 60 лет.