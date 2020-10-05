Более 70% россиян не готовы делать прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса не готовы делать 73% россиян, 23% опрошенных готовы пройти вакцинацию. 4% респондентов заявили, что уже переболели коронавирусом и им это не нужно, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса «Единой России». Во всероссийском онлайн-опросе участвовали около 20 000 человек. Его результаты передадут министру здравоохранения Михаилу Мурашко.