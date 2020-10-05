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Более 70% россиян не готовы делать прививку от коронавируса

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Прививку от коронавируса не готовы делать 73% россиян, 23% опрошенных готовы пройти вакцинацию. 4% респондентов заявили, что уже переболели коронавирусом и им это не нужно, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса «Единой России». Во всероссийском онлайн-опросе участвовали около 20 000 человек. Его результаты передадут министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По данным исследования, 93% опрошенных отметили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, 7% считают, что нужно сделать прививки от коронавируса обязательными. 24% респондентов хотели бы сделать прививку вакциной российского производства, 13% — зарубежной вакциной. 63% участников опроса заявили, что не важно, где была произведена вакцина, важна ее эффективность.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных