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Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом

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Победа над коронавирусом возможна к концу 2021 г, заявил «Интерфаксу» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Семеновского университета, Академик РАН Виталий Зверев.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал Зверев. Он объяснил, что заболеваемость коронавирусом будет расти пока 70% россиян не получат иммунитет к коронавирусу. По его словам, обязательно будет подъем заболеваемости коронавирусом, в январе-феврале 2021 г. показатели начнут снижаться из-за погоды. Также на статистику будут влиять туристы, которые будут возвращаться из-за границы.

Нынешний подъем заболеваемости академик назвал «ожидаемым, не таким серьезным». Он отметил, что больницы обеспечены койками, врачами и лекарствами, поэтому «нечего бояться». Зверев заявил, что нельзя вводить новые ограничения из-за подъема заболеваемости.

«Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько — от других ограничительных мер», — пояснил академик.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Ее планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 г. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре ожидают замедления роста заболеваемости коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных