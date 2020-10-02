Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал Зверев. Он объяснил, что заболеваемость коронавирусом будет расти пока 70% россиян не получат иммунитет к коронавирусу. По его словам, обязательно будет подъем заболеваемости коронавирусом, в январе-феврале 2021 г. показатели начнут снижаться из-за погоды. Также на статистику будут влиять туристы, которые будут возвращаться из-за границы.