В Роспотребнадзоре ожидают замедления роста заболеваемости коронавирусом в Москве

«Я думаю, по тем расчетам, как было объявлено мэром Москвы [Сергеем] Собяниным, до 28 октября эту систему удаленной работы и так далее, думаю, это оптимальный срок, когда будет стабилизация и, возможно, некоторое снижение (числа заболевших — прим.ред.)», — сказал он.