В Роспотребнадзоре ожидают замедления роста заболеваемости коронавирусом в Москве
Стабилизация ситуации и замедление роста заболеваемости коронавирусом в Москве возможно в конце октября, заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала «Россия-24».
«Я думаю, по тем расчетам, как было объявлено мэром Москвы [Сергеем] Собяниным, до 28 октября эту систему удаленной работы и так далее, думаю, это оптимальный срок, когда будет стабилизация и, возможно, некоторое снижение (числа заболевших — прим.ред.)», — сказал он.
Число москвичей, у которых ежедневно выявляют коронавирус, увеличивается. По словам Собянина, вскоре оно достигнет 3000 человек в сутки. По данным оперштаба на 1 октября, за последние 24 часа вирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек.
В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.