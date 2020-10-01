Собянин назвал условие введения жестких коронавирусных ограничений

«Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, то этого (введения ограничений. — «Ведомости») не понадобится. А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — сказал он. К таким режимам относятся, в частности, соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет и организация удаленной работы на предприятиях.