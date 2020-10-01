Собянин назвал условие введения жестких коронавирусных ограничений
Строгие ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции будут вновь введены в Москве, если люди не станут соблюдать рекомендованные им профилактические меры. Об этом заявил в интервью на телеканале «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, то этого (введения ограничений. — «Ведомости») не понадобится. А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — сказал он. К таким режимам относятся, в частности, соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет и организация удаленной работы на предприятиях.
Мэр Москвы также выразил уверенность в том, что пандемия завершится через несколько месяцев. «Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев, человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить», — заявил он.
Число москвичей, у которых ежедневно выявляют коронавирус, увеличивается. По словам Собянина, вскоре оно достигнет 3000 человек в сутки. По данным оперштаба на 1 октября, за последние 24 часа вирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.