Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку
Работодатели в Москве обязаны с 5 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также работодатели обязаны перевести на дистанционную работу всех работников старше 65 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями. Исключение возможно только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте «критически важно для функционирования организации». В оперштабе отметили, что требования не распространяются медорагнизации, оборонные предприятия, предприятия «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.