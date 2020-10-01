Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

Также работодатели обязаны перевести на дистанционную работу всех работников старше 65 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями. Исключение возможно только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте «критически важно для функционирования организации». В оперштабе отметили, что требования не распространяются медорагнизации, оборонные предприятия, предприятия «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.