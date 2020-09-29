Власти уточнили продолжительность домашнего режима для пожилых в Москве
Домашний режим для пожилых москвичей, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, а также рекомендации к работодателям об удаленной работе сотрудников, будут действовать в Москве до 28 октября, следует из указа столичного мэра.
«Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»…, дополнив абзац первый пункта 8 указа словами «по 28 октября 2020 г. включительно», — говорится в документе. Этот срок определяет длительность домашнего режима для уязвимых групп граждан.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале с 5 октября двухнедельных каникул в школах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику. Столичный градоначальник также охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как все более сложную и посетовал, что около 300 000 из тех, кому предписан домашний режим, продолжают передвигаться по городу и подвергать себя и окружающих риску заражения.
Домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин действует в столице с 28 сентября. Это решение московские власти приняли после того, как в конце сентября суточная заболеваемость коронавирусом впервые за три месяца преодолела 1000 человек. Также мэрия Москвы рекомендовала крупным компаниям отправить как можно большее число сотрудников на удаленку. В то же время домашний режим, подчеркнули в мэрии, не означает блокировки социальных карт и проездных, а также других ограничений.
По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались.