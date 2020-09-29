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Власти уточнили продолжительность домашнего режима для пожилых в Москве

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Домашний режим для пожилых москвичей, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин, а также рекомендации к работодателям об удаленной работе сотрудников, будут действовать в Москве до 28 октября, следует из указа столичного мэра.

«Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»…, дополнив абзац первый пункта 8 указа словами «по 28 октября 2020 г. включительно», — говорится в документе. Этот срок определяет длительность домашнего режима для уязвимых групп граждан.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале с 5 октября двухнедельных каникул в школах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику. Столичный градоначальник также охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как все более сложную и посетовал, что около 300 000 из тех, кому предписан домашний режим, продолжают передвигаться по городу и подвергать себя и окружающих риску заражения.

Домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин действует в столице с 28 сентября. Это решение московские власти приняли после того, как в конце сентября суточная заболеваемость коронавирусом впервые за три месяца преодолела 1000 человек. Также мэрия Москвы рекомендовала крупным компаниям отправить как можно большее число сотрудников на удаленку. В то же время домашний режим, подчеркнули в мэрии, не означает блокировки социальных карт и проездных, а также других ограничений.

По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных