Власти уточнили продолжительность домашнего режима для пожилых в Москве

Домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин действует в столице с 28 сентября. Это решение московские власти приняли после того, как в конце сентября суточная заболеваемость коронавирусом впервые за три месяца преодолела 1000 человек. Также мэрия Москвы рекомендовала крупным компаниям отправить как можно большее число сотрудников на удаленку. В то же время домашний режим, подчеркнули в мэрии, не означает блокировки социальных карт и проездных, а также других ограничений.