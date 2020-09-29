Путин назвал коронавирус очень опасным врагом
Президент России Владимир Путин назвал коронавирус и другие инфекции незаметными, но очень опасными врагами. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Но как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся, столкнулись… с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, является таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом», — добавил глава государства.
Граждане часто этого не чувствуют, поэтому обязанность правительства, региональной власти и профессионального сообщества заключается в том, чтобы «очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», подчеркнул президент.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России второй день подряд выявили более 8 тыс. новых случаев коронавируса — 8 232. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805, за день умерли 160 пациентов.
В Москве за сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+251), Подмосковье (+209) Ростовская (+190) и Нижегородская (+168) области.