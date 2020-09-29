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Путин назвал коронавирус очень опасным врагом

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Президент России Владимир Путин назвал коронавирус и другие инфекции незаметными, но очень опасными врагами. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Конечно, маски, социальная дистанция, тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Но как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся, столкнулись… с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, является таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом», — добавил глава государства.

Граждане часто этого не чувствуют, поэтому обязанность правительства, региональной власти и профессионального сообщества заключается в том, чтобы «очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», подчеркнул президент.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России второй день подряд выявили более 8 тыс. новых случаев коронавируса — 8 232. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805, за день умерли 160 пациентов.

В Москве за сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+251), Подмосковье (+209) Ростовская (+190) и Нижегородская (+168) области.

Ранее по теме: В России второй день подряд выявили более 8000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных