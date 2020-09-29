Путин назвал коронавирус очень опасным врагом

«Но как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся, столкнулись… с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, является таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом», — добавил глава государства.