В России второй день подряд выявили более 8000 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 232 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805. Умерли за день 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545. За сутки в России полностью выздоровели 6 479 человек. Общее число выздоровевших выросло до 952 399 человек.