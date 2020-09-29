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В России второй день подряд выявили более 8000 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки новый максимум с 31 мая — 2 300 заразившихся
Ведомости
Tatyana Makeyeva / REUTERS

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 232 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805. Умерли за день 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545. За сутки в России полностью выздоровели 6 479 человек. Общее число выздоровевших выросло до 952 399 человек.

Вчера, 28 сентября, оперштаб сообщил о 8 135 новых заболевших. Перед этим последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня. 

В Москве за сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+251), Подмосковье (+209) Ростовская (+190) и Нижегородская (+168) области.

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Москва лидирует среди регионов по количеству заболевших — 290 293 человека, на втором месте — Московская область (73 380), на третьем месте — Санкт-Петербург (42 745).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных