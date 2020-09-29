В России второй день подряд выявили более 8000 новых случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили более 8000 новых случаев коронавирусаВ Москве за сутки новый максимум с 31 мая — 2 300 заразившихся
В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 232 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805. Умерли за день 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545. За сутки в России полностью выздоровели 6 479 человек. Общее число выздоровевших выросло до 952 399 человек.
Вчера, 28 сентября, оперштаб сообщил о 8 135 новых заболевших. Перед этим последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня.
В Москве за сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+251), Подмосковье (+209) Ростовская (+190) и Нижегородская (+168) области.
Москва лидирует среди регионов по количеству заболевших — 290 293 человека, на втором месте — Московская область (73 380), на третьем месте — Санкт-Петербург (42 745).