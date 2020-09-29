В России заняты почти 90% коек для пациентов с коронавирусом
Около 90% коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом, заняты, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу Минздрава.
«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129750 коек, из которых заняты 115500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — сказал Кузнецов. Он призвал россиян максимально соблюдать меры инфекционной безопасности и при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью. По данным помощника министра, в период высокой заболеваемости коронавирусом в России было развернуто 184 000 коек.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. Также в Москве объявлены школьные каникулы с 5 по 18 октября.