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В России заняты почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

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Около 90% коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом, заняты, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу Минздрава.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129750 коек, из которых заняты 115500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — сказал Кузнецов. Он призвал россиян максимально соблюдать меры инфекционной безопасности и при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью. По данным помощника министра, в период высокой заболеваемости коронавирусом в России было развернуто 184 000 коек.

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. Также в Москве объявлены школьные каникулы с 5 по 18 октября.

Ранее по теме: Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных