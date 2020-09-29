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Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация по выявлению заболевших коронавирусом и их госпитализации в Москве с каждым днем становится сложнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передают «РИА Новости».

«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации», — сказал Собянин. 

Он напомнил, что власти Москвы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома. «Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 000 каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — подчеркнул мэр.

Ранее Собянин призвал граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями не покидать места проживания за исключением особых случаев и рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников в офисах. Сегодня он сообщил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса».

По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались.

Ранее по теме: Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных