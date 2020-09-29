Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Он напомнил, что власти Москвы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома. «Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 000 каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — подчеркнул мэр.