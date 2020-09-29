Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация по выявлению заболевших коронавирусом и их госпитализации в Москве с каждым днем становится сложнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передают «РИА Новости».
«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации», — сказал Собянин.
Он напомнил, что власти Москвы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома. «Но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 000 каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — подчеркнул мэр.
Ранее Собянин призвал граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями не покидать места проживания за исключением особых случаев и рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников в офисах. Сегодня он сообщил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса».
По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, 1 227 пациентов выздоровели, 23 человека скончались.