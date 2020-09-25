Беременным жительницам Москвы рекомендовали оставаться дома из-за COVID-19

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом рекомендовал работодателям перевести большинство сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам и лицам с хроническими заболеваниями посоветовал с 28 сентября оставаться дома и как можно реже посещать магазины и аптеки. В то же время Собянин пояснил, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не будут, равно как и штрафовать за прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.