Беременным жительницам Москвы рекомендовали оставаться дома из-за COVID-19
Власти Москвы рекомендуют беременным женщинам по возможности оставаться дома в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«По сравнению с весной список категорий граждан [которым при росте заболеваемости коронавирусом предписывается оставаться дома] расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде», ‒ говорится в сообщении. Кроме того, власти Москвы советуют оставаться дома лицам с заболеваниями иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.
«Сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия», ‒ пояснили с московском депздраве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом рекомендовал работодателям перевести большинство сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам и лицам с хроническими заболеваниями посоветовал с 28 сентября оставаться дома и как можно реже посещать магазины и аптеки. В то же время Собянин пояснил, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не будут, равно как и штрафовать за прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.
24 сентября в Москве впервые с июня зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса, а число госпитализаций за неделю увеличилось на 30%. Власти столицы начали вводить в строй временно законсервированный коечный фонд для лечения пациентов с инфекцией. Накануне президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры».