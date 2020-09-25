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Беременным жительницам Москвы рекомендовали оставаться дома из-за COVID-19

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Власти Москвы рекомендуют беременным женщинам по возможности оставаться дома в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице, сообщает столичный департамент здравоохранения.

«По сравнению с весной список категорий граждан [которым при росте заболеваемости коронавирусом предписывается оставаться дома] расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде», ‒ говорится в сообщении. Кроме того, власти Москвы советуют оставаться дома лицам с заболеваниями иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

«Сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия», ‒ пояснили с московском депздраве. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом рекомендовал работодателям перевести большинство сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам и лицам с хроническими заболеваниями посоветовал с 28 сентября оставаться дома и как можно реже посещать магазины и аптеки. В то же время Собянин пояснил, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не будут, равно как и штрафовать за прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

24 сентября в Москве впервые с июня зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса, а число госпитализаций за неделю увеличилось на 30%. Власти столицы начали вводить в строй временно законсервированный коечный фонд для лечения пациентов с инфекцией. Накануне президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры».

Ранее по теме: Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных