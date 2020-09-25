Собянин уточнил рекомендации для пожилых людей из-за коронавируса

Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома и по возможности как можно реже ходить в магазины и аптеки. В ответах на вопросы, опубликованных на сайте мэра, говорится, что пожилых москвичей не будут штрафовать за прогулки и занятие спортом на улице, так как это разрешено. Социальные карты блокировать не будут.