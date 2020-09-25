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Собянин уточнил рекомендации для пожилых людей из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности озвученных ранее рекомендаций для пожилых людей из-за роста числа новых случаев коронавируса в последние дни в Москве.

Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома и по возможности как можно реже ходить в магазины и аптеки. В ответах на вопросы, опубликованных на сайте мэра, говорится, что пожилых москвичей не будут штрафовать за прогулки и занятие спортом на улице, так как это разрешено. Социальные карты блокировать не будут.

«Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», ‒ добавил мэр Москвы. Собянин пояснил, что с 28 сентября люди, страдающие хроническими заболеваниями, смогут оформить больничный для самоизоляции. Работающие пенсионеры старше 65 лет получат больничный централизованно по заявкам работодателей. Руководителям предприятий рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы, говорилось в письме.

24 сентября в Москве впервые с июня зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры».

Ранее по теме: Собянин рекомендовал пожилым оставаться дома из-за коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных