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В Москве из-за ситуации с коронавирусом вводят резервные койки в больницах

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Власти Москвы вводят в строй резервные мощности коечного фонда из-за роста заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций с инфекцией, заявила заммэра Анастасия Ракова. Об этом сообщила пресс-служба столичного оперштаба.

По словам Раковой, в Москве «наблюдается общемировая тенденция» роста заболеваемости и числа госпитализаций с коронавирусом. «Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции», ‒ цитирует заммэра пресс-служба оперштаба. По словам Раковой, резервные мощности задействованы и для применения в качестве обсерваторов, где должны содержаться лица с подозрением на коронавирус.

24 сентября число заболевших коронавирусом в Москве впервые с конца июня превысило 1000 человек, а за неделю доля госпитализаций с инфекцией выросла на 30%. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом, попросил крупные компании перевести большинство работников на удаленку, а пожилым москвичам рекомендовал с 28 сентября по возможности оставаться дома. Остальных жителей столицы оперштаб попросил по возможности сократить социальные контакты и продолжать соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах. В то же время власти отрицают планы по закрытию предприятий общепита.

В России за сутки коронавирус был выявлен у 7212 жителей страны, сообщил сегодня оперативный штаб. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. В целом на 25 сентября зафиксировано 1 136 048 подтвержденных случаев заражения. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 ‒ скончались. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных