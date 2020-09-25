В Москве из-за ситуации с коронавирусом вводят резервные койки в больницах
Власти Москвы вводят в строй резервные мощности коечного фонда из-за роста заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций с инфекцией, заявила заммэра Анастасия Ракова. Об этом сообщила пресс-служба столичного оперштаба.
По словам Раковой, в Москве «наблюдается общемировая тенденция» роста заболеваемости и числа госпитализаций с коронавирусом. «Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции», ‒ цитирует заммэра пресс-служба оперштаба. По словам Раковой, резервные мощности задействованы и для применения в качестве обсерваторов, где должны содержаться лица с подозрением на коронавирус.
24 сентября число заболевших коронавирусом в Москве впервые с конца июня превысило 1000 человек, а за неделю доля госпитализаций с инфекцией выросла на 30%. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом, попросил крупные компании перевести большинство работников на удаленку, а пожилым москвичам рекомендовал с 28 сентября по возможности оставаться дома. Остальных жителей столицы оперштаб попросил по возможности сократить социальные контакты и продолжать соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах. В то же время власти отрицают планы по закрытию предприятий общепита.
В России за сутки коронавирус был выявлен у 7212 жителей страны, сообщил сегодня оперативный штаб. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. В целом на 25 сентября зафиксировано 1 136 048 подтвержденных случаев заражения. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 ‒ скончались. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.