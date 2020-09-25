В Москве из-за ситуации с коронавирусом вводят резервные койки в больницах

24 сентября число заболевших коронавирусом в Москве впервые с конца июня превысило 1000 человек, а за неделю доля госпитализаций с инфекцией выросла на 30%. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом, попросил крупные компании перевести большинство работников на удаленку, а пожилым москвичам рекомендовал с 28 сентября по возможности оставаться дома. Остальных жителей столицы оперштаб попросил по возможности сократить социальные контакты и продолжать соблюдать масочный режим в транспорте и общественных местах. В то же время власти отрицают планы по закрытию предприятий общепита.