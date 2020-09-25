Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса

24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается.