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Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса

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Московские власти в настоящее время не намерены запрещать работу ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.

24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается.

В России за сутки коронавирус был выявлен у 7212 жителей страны, сообщил сегодня оперативный штаб. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 скончались. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.

Ранее по теме: Кремль исключил обсуждение новых ограничений из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных