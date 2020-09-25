Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса
Московские власти в настоящее время не намерены запрещать работу ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.
24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается.
В России за сутки коронавирус был выявлен у 7212 жителей страны, сообщил сегодня оперативный штаб. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 скончались. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.