Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели. Так вот этого нет. Может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет. Мы видим заболевания людей, которые раньше не проходили по ПЦР-тестам положительным, ни по ИФА, не попадали в наши больницы с соответствующим диагнозом, то есть практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться», — сказал Собянин.
Тем не менее, рост заболеваемости коронавирусом в Москве есть, «и рост очень большой», заявил мэр. Он предположил, что число новых случаев заражения в ближайшее время приблизится к 3000 в сутки. Собянин подчеркнул, что в Москве растет количество госпитализированных, тяжелых больных, больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.
«Сегодня количество людей, которых мы ежедневно госпитализируем, приблизилось к 1000 человек — это в два раза больше, чем мы госпитализировали, скажем, еще две недели тому назад. Поэтому ситуация сложная и упрощать ее не нужно», — объяснил он, отметив, что в Москве достаточный запас коечного фонда.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Сегодня Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 2 424 случаев заражения коронавирусом, 1 211 пациентов выздоровели, 24 человека скончались.