Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

«Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели. Так вот этого нет. Может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет. Мы видим заболевания людей, которые раньше не проходили по ПЦР-тестам положительным, ни по ИФА, не попадали в наши больницы с соответствующим диагнозом, то есть практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться», — сказал Собянин.