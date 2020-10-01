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Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

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Второй волны коронавируса в Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели. Так вот этого нет. Может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет. Мы видим заболевания людей, которые раньше не проходили по ПЦР-тестам положительным, ни по ИФА, не попадали в наши больницы с соответствующим диагнозом, то есть практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться», — сказал Собянин. 

Тем не менее, рост заболеваемости коронавирусом в Москве есть, «и рост очень большой», заявил мэр. Он предположил, что число новых случаев заражения в ближайшее время приблизится к 3000 в сутки. Собянин подчеркнул, что в Москве растет количество госпитализированных, тяжелых больных, больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Сегодня количество людей, которых мы ежедневно госпитализируем, приблизилось к 1000 человек — это в два раза больше, чем мы госпитализировали, скажем, еще две недели тому назад. Поэтому ситуация сложная и упрощать ее не нужно», — объяснил он, отметив, что в Москве достаточный запас коечного фонда. 

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Сегодня Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 2 424 случаев заражения коронавирусом, 1 211 пациентов выздоровели, 24 человека скончались.

Ранее по теме: Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных