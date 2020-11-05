В России второй день подряд выявили более 19 000 новых случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили более 19 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 5255 новых заболевших
В России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса, сообщил оперативный штаб. Второй день подряд в стране фиксируют более 19 000 новых заболевших.
Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.
Вчера, 4 ноября, оперштаб сообщил о 19 768 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 670 пациентов, 67 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1093), Подмосковье (+588), Нижегородская (+422) и Архангельская (+377) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (450 436), Московская область (89 646) и Санкт-Петербург (66 263).
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 48,09 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 680 579. Первое место занимают США (9,48 млн), второе — Индия (8,36 млн), третье — Бразилия (5,59 млн).