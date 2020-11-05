В России второй день подряд выявили более 19 000 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 670 пациентов, 67 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1093), Подмосковье (+588), Нижегородская (+422) и Архангельская (+377) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (450 436), Московская область (89 646) и Санкт-Петербург (66 263).