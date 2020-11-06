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Путин и президент Аргентины обсудили использование российской вакцины от коронавируса

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Аргентины Альберто Фернандесом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентинской Республике», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, стороны подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества и условились о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе аргентинской стороны.

Ранее глава аргентинского государства в Twitter заявил, что страна имеет возможность приобрести 25 млн доз российской вакцины от коронавируса в период с декабря по январь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных