Путин и президент Аргентины обсудили использование российской вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Аргентины Альберто Фернандесом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентинской Республике», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, стороны подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества и условились о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе аргентинской стороны.
Ранее глава аргентинского государства в Twitter заявил, что страна имеет возможность приобрести 25 млн доз российской вакцины от коронавируса в период с декабря по январь.