В Екатеринбурге завели дело после гибели четырех человек на вечеринке
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел четырех человек с огнестрельными ранениями в квартире, сообщается на сайте регионального управления СК.
«По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире», — говорится в сообщении.
Всего на месте преступления следователи обнаружили тела трех мужчин и одной женщины. Одна несовершеннолетняя девушка получила ранения, ее госпитализировали. В квартире нашли признаки употребления алкоголя.
Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Работу следственной группы координирует замглавы следственного управления СК России.
Как отмечает ТАСС, на месте происшествия также обнаружили девушку 2004 г. рождения, которая с весны состоит на учете в ПДН за распитие алкоголя и самовольные уходы. Хозяин квартиры работал охранников ЧОП, на него зарегистрированы охотничье ружье «Сайга-20К» и травматический пистолет. Ранее он был судим за кражу.