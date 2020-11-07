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В Екатеринбурге завели дело после гибели четырех человек на вечеринке

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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел четырех человек с огнестрельными ранениями в квартире, сообщается на сайте регионального управления СК.

«По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире», — говорится в сообщении.

Всего на месте преступления следователи обнаружили тела трех мужчин и одной женщины. Одна несовершеннолетняя девушка получила ранения, ее госпитализировали. В квартире нашли признаки употребления алкоголя.

Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Работу следственной группы координирует замглавы следственного управления СК России.

Как отмечает ТАСС, на месте происшествия также обнаружили девушку 2004 г. рождения, которая с весны состоит на учете в ПДН за распитие алкоголя и самовольные уходы. Хозяин квартиры работал охранников ЧОП, на него зарегистрированы охотничье ружье «Сайга-20К» и травматический пистолет. Ранее он был судим за кражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных