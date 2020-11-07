В Екатеринбурге завели дело после гибели четырех человек на вечеринке

Как отмечает ТАСС, на месте происшествия также обнаружили девушку 2004 г. рождения, которая с весны состоит на учете в ПДН за распитие алкоголя и самовольные уходы. Хозяин квартиры работал охранников ЧОП, на него зарегистрированы охотничье ружье «Сайга-20К» и травматический пистолет. Ранее он был судим за кражу.