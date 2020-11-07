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Два человека погибли при аварийной посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Ведомости

Два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья, сообщило областное управление МЧС.

«7 ноября в МЧС России по Московской области поступила информация о том, что в районе г.о. Люберцы совершил аварийную посадку с неисправным двигателем частный легкомоторный самолет Cessna», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после аварийной посадки самолет загорелся.

Как уточняет ТАСС, самолет обнаружили в поле в районе Новорязанского шоссе. Погибли мужчина и женщина. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку.

Позднее телеканал НТВ сообщил, что пассажирами самолета были 41-летний телеведущий канала Александр Колтовой и его супруга.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК» и „Звёзды сошлись», Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — сообщила пресс-служба НТВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных