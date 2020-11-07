Два человека погибли при аварийной посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья, сообщило областное управление МЧС.
«7 ноября в МЧС России по Московской области поступила информация о том, что в районе г.о. Люберцы совершил аварийную посадку с неисправным двигателем частный легкомоторный самолет Cessna», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после аварийной посадки самолет загорелся.
Как уточняет ТАСС, самолет обнаружили в поле в районе Новорязанского шоссе. Погибли мужчина и женщина. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку.
Позднее телеканал НТВ сообщил, что пассажирами самолета были 41-летний телеведущий канала Александр Колтовой и его супруга.
«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК» и „Звёзды сошлись», Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — сообщила пресс-служба НТВ.