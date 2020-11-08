В Новосибирской области более 30 грузовых вагонов сошли с рельс
В Новосибирской области произошел сход 31 вагона грузового состава, сообщается на сайте РЖД.
«В воскресенье, 8 ноября 2020 г., в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, железнодорожники занимаются ликвидаций последствий аварии. В РЖД предупредили о возможных задержках поездов.