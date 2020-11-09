Названы ошибки медиков и пациентов при тестировании на коронавирус

В пресс-службе лаборатории «Гемотест» добавили, что риск получить неправильный результат теста выше, когда пациент сам берет у себя анализ. «Когда пациент берет мазок сам у себя, высока вероятность того, что на зонд попадет недостаточное количество клеток. Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия», — пояснили в пресс-службе.