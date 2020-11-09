Названы ошибки медиков и пациентов при тестировании на коронавирус
Заместитель генерального директора «Лабораторной службы Феликс» Дарья Горякина рассказала изданию, что тест на коронавирус может дать ложный результат, если медик взял биоматериал только из носоглотки или ротоглотки — нужно брать анализ из обеих локаций. Для взятия анализа специалист должен надевать чистые одноразовые перчатки и использовать стерильные пробирки и зонды, которыми берутся мазки.
Горякина отметила, что на результат теста на коронавирус также влияет подготовка пациента к нему. Она рассказала, что минимум за час до исследования нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот, жевать жвачку, курить, промывать нос и закапывать лекарства. Эти действия могут повлиять на количество копий вируса, которые остаются на слизистой, следовательно, на результат теста, пояснила Горякина.
В пресс-службе лаборатории «Гемотест» добавили, что риск получить неправильный результат теста выше, когда пациент сам берет у себя анализ. «Когда пациент берет мазок сам у себя, высока вероятность того, что на зонд попадет недостаточное количество клеток. Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе «Инвитро» РБК сообщили, что тест на коронавирус нужно делать как можно скорее после появления симптомов заболевания. «С течением времени после первых клинических симптомов вероятность обнаружения вируса снижается вплоть до неопределяемого уровня», — рассказали в пресс-службе сети лабораторий.
Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев из-за неправильного взятия мазков и более позднего этапа развития заболевания. По данным пульмонолога, чаще всего ошибочные результаты тестов на коронавирус встречаются у пациентов на более поздних этапах заболевания.