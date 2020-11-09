Путин увеличил число вице-премьеров
Количество заместителей председателя правительства в России увеличилось с девяти до десяти, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
«Установить, что председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя Правительства, Заместителя председателя Правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства», — говорится в документе, текст которого размещен на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.
9 ноября глава государства подписал указ об отставке полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова, а также трех министров: главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минтранса Евгения Дитриха и министра строительства Владимира Якушева. Последний указом президента назначен полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.