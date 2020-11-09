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Путин увеличил число вице-премьеров

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Количество заместителей председателя правительства в России увеличилось с девяти до десяти, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Установить, что председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя Правительства, Заместителя председателя Правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя Правительства  – руководителя аппарата Правительства», — говорится в документе, текст которого размещен на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

9 ноября глава государства подписал указ об отставке полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова, а также трех министров: главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минтранса Евгения Дитриха и министра строительства Владимира Якушева. Последний указом президента назначен полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных