Словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года
Британский словарь Collins English Dictionary назвал «локдаун» (lockdown) словом 2020 г., говорится в статье на сайте словаря.
В словаре дается определение локдауна: введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места. Лексикографы подсчитали, что в 2020 г. слово «локдаун» использовали более 250 тысяч раз — в прошлом году всего около 4 тыс.
Автор статьи, писатель Дэвид Шариатмадари пояснил, что раньше это слово принадлежало тюремному лексикону и означало ситуацию, когда заключенных запирали в камерах из-за беспорядков в крыле тюрьмы. «2020 год – это год, когда значение этого слова безвозвратно изменилось: в сознании большинства людей локдаун теперь является мерой общественного здравоохранения — ее использование возросло в несколько раз с 2019 г.», — отметил он.