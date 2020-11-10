Словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года

Автор статьи, писатель Дэвид Шариатмадари пояснил, что раньше это слово принадлежало тюремному лексикону и означало ситуацию, когда заключенных запирали в камерах из-за беспорядков в крыле тюрьмы. «2020 год – это год, когда значение этого слова безвозвратно изменилось: в сознании большинства людей локдаун теперь является мерой общественного здравоохранения — ее использование возросло в несколько раз с 2019 г.», — отметил он.