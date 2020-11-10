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Словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года

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Британский словарь Collins English Dictionary назвал «локдаун» (lockdown) словом 2020 г., говорится в статье на сайте словаря. 

В словаре дается определение локдауна: введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места. Лексикографы подсчитали, что в 2020 г. слово «локдаун» использовали более 250 тысяч раз — в прошлом году всего около 4 тыс.

Автор статьи, писатель Дэвид Шариатмадари пояснил, что раньше это слово принадлежало тюремному лексикону и означало ситуацию, когда заключенных запирали в камерах из-за беспорядков в крыле тюрьмы. «2020 год – это год, когда значение этого слова безвозвратно изменилось: в сознании большинства людей локдаун теперь является мерой общественного здравоохранения — ее использование возросло в несколько раз с 2019 г.», — отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных