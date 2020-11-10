Умер тренер по фигурному катанию Москвин
Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин умер в возрасте 91 года после тяжелой болезни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича», — говорится в сообщении.
Москвин занялся тренерской работой сразу после завершения спортивной карьеры. Среди его учеников — олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, его супруга Тамара Москвина, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и другие. Во время своей спортивной карьеры Москвин выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР в парном катании — в 1952 г., 1953 г. и 1954 г. Кроме того, Москвин стал первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами, участвовал в чемпионате Европы 1956 г.
Помимо фигурного катания, Москвин занимался парусным спортом и в 1950-х г. стал победителем нескольких парусных регат. Кроме того, он тренировал двукратного олимпийского призёра по парусному спорту в классе «Финн» Андрея Балашова.