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Умер тренер по фигурному катанию Москвин

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Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин умер в возрасте 91 года после тяжелой болезни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича», — говорится в сообщении.

Москвин занялся тренерской работой сразу после завершения спортивной карьеры. Среди его учеников — олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, его супруга Тамара Москвина, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и другие. Во время своей спортивной карьеры Москвин выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР в парном катании — в 1952 г., 1953 г. и 1954 г. Кроме того, Москвин стал первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами, участвовал в чемпионате Европы 1956 г.

Помимо фигурного катания, Москвин занимался парусным спортом и в 1950-х г. стал победителем нескольких парусных регат. Кроме того, он тренировал двукратного олимпийского призёра по парусному спорту в классе «Финн» Андрея Балашова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных