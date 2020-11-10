Умер тренер по фигурному катанию Москвин

Москвин занялся тренерской работой сразу после завершения спортивной карьеры. Среди его учеников — олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, его супруга Тамара Москвина, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и другие. Во время своей спортивной карьеры Москвин выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР в парном катании — в 1952 г., 1953 г. и 1954 г. Кроме того, Москвин стал первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами, участвовал в чемпионате Европы 1956 г.