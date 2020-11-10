«Роскосмос» открыл на сайте раздел с песнями на стихи Рогозина

Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлены 12 композиций, пять из них — «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!» — написаны по словам главы корпорации.