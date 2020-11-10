«Роскосмос» открыл на сайте раздел с песнями на стихи Рогозина
Госкорпорация «Роскосмос» на своем сайте открыла раздел с песнями на стихи своего генерального директора Дмитрия Рогозина.
Всего в разделе сайта под названием «Песни о космосе» представлены 12 композиций, пять из них — «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!» — написаны по словам главы корпорации.
Исполняют песни, в числе прочих, Александр Маршал, Николай Расторгуев и Денис Майданов. Еще одна композиция написана по стихам Татьяны Рогозиной. Песни можно скачать в формате mp3, а клипы представлены на видеохостинге Youtube.