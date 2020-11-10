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Урин предложил закрыть театры из-за коронавируса

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Закрыть театры в связи с распространением коронавируса было бы лучше, чем ограничить их заполняемость, заявил генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин, передает ТАСС. 

«Если эпидемиологическая ситуация того требует, было бы лучше принять решение закрыть театры. Но заполнять зал меньше, чем на 50%, невозможно», — сказал Урин.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах столицы не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Гендиректор ГАБТ отметил, что билеты на спектакли проданы до конца декабря, «и каким образом мы должны сортировать зрителей у входа, кого пускать, кого не пускать», спросил он. По его мнению, новые требования к рассадке приведут к «очень серьезным» убыткам театра.

Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. Позже Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявил о переносе ряда запланированных на октябрь спектаклей на декабрь 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. В конце октября Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и из-за роста заболеваемости сотрудников.

Ранее по теме: В Москве ограничат работу ночных клубов и ресторанов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных