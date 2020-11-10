Урин предложил закрыть театры из-за коронавируса
Закрыть театры в связи с распространением коронавируса было бы лучше, чем ограничить их заполняемость, заявил генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин, передает ТАСС.
«Если эпидемиологическая ситуация того требует, было бы лучше принять решение закрыть театры. Но заполнять зал меньше, чем на 50%, невозможно», — сказал Урин.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах столицы не должно превышать 25% от общей вместимости зала.
Гендиректор ГАБТ отметил, что билеты на спектакли проданы до конца декабря, «и каким образом мы должны сортировать зрителей у входа, кого пускать, кого не пускать», спросил он. По его мнению, новые требования к рассадке приведут к «очень серьезным» убыткам театра.
Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. Позже Московский драматический театр имени А.С. Пушкина объявил о переносе ряда запланированных на октябрь спектаклей на декабрь 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. В конце октября Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и из-за роста заболеваемости сотрудников.