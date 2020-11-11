У губернатора Камчатского края обнаружили коронавирус
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.
«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции и дистанционную работу», — написал он. Губернатор отметил, что состояние его здоровья удовлетворительное, он будет продолжать работать с помощью видеосвязи.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 ноября, на Камчатке было выявлено 6360 случаев заражения коронавирусом. 4052 человека выздоровели от коронавируса, 70 скончались. В России за весь период пандемии было выявлено боле 1,8 случаев заражения коронавирусом, более 1,3 млн пациентов выздоровели. Более 31 000 человек умерли.
В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию.