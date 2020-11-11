У губернатора Камчатского края обнаружили коронавирус

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 ноября, на Камчатке было выявлено 6360 случаев заражения коронавирусом. 4052 человека выздоровели от коронавируса, 70 скончались. В России за весь период пандемии было выявлено боле 1,8 случаев заражения коронавирусом, более 1,3 млн пациентов выздоровели. Более 31 000 человек умерли.