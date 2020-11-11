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У губернатора Камчатского края обнаружили коронавирус

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Instagram.

«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции и дистанционную работу», — написал он. Губернатор отметил, что состояние его здоровья удовлетворительное, он будет продолжать работать с помощью видеосвязи.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 ноября, на Камчатке было выявлено 6360 случаев заражения коронавирусом. 4052 человека выздоровели от коронавируса, 70 скончались. В России за весь период пандемии было выявлено боле 1,8 случаев заражения коронавирусом, более 1,3 млн пациентов выздоровели. Более 31 000 человек умерли.

В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных