Главу Нижегородского водоканала заподозрили в создании преступного сообщества

По данным следствия, руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам водоканала. Она составляла от 10% до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг. Следователи установили, что всего с января 2019 г. по настоящее время были выполнены работы на сумму не менее 300 млн руб. При этом в качестве взятки было получено не менее 36 млн руб., которые были распределены между участниками ОПГ.