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Главу Нижегородского водоканала заподозрили в создании преступного сообщества

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Гендиректор «Нижегородского водоканала», его заместители и должностные лица компании задержаны по делу об организации преступного сообщества, получении взятки и покушении на мошенничество, сообщает управление СКР по Нижегородской области. Всего по делу задержаны семь подозреваемых.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц  АО «Нижегородский водоканал», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — говорится в сообщении. Отмечается, что пресечение деятельности ОПГ проводили сотрудники СК и ФСБ.

По версии следствия, с июня 2018 г. по настоящее время гендиректор АО «Нижегородского водоканала» (его контрольный пакет акций принадлежит муниципальному образованию) совместно с не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения.

По данным следствия, руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам водоканала. Она составляла от 10% до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг. Следователи установили, что всего с  января 2019 г. по настоящее время были выполнены работы на сумму не менее 300 млн руб. При этом в качестве взятки было получено не менее 36 млн руб., которые были распределены между участниками ОПГ.

Кроме того, члены преступного сообщества получили от гендиректора другой коммерческой фирмы в качестве взятки не менее 20 млн руб. за беспрепятственное заключение договора оказания услуг и покровительство. Следователи установили и другие факты дачи взяток коммерческими фирмами, в отношении ряда руководителей которых также возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки), отмечает СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных