Главу Нижегородского водоканала заподозрили в создании преступного сообщества
Гендиректор «Нижегородского водоканала», его заместители и должностные лица компании задержаны по делу об организации преступного сообщества, получении взятки и покушении на мошенничество, сообщает управление СКР по Нижегородской области. Всего по делу задержаны семь подозреваемых.
«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО «Нижегородский водоканал», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — говорится в сообщении. Отмечается, что пресечение деятельности ОПГ проводили сотрудники СК и ФСБ.
По версии следствия, с июня 2018 г. по настоящее время гендиректор АО «Нижегородского водоканала» (его контрольный пакет акций принадлежит муниципальному образованию) совместно с не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения.
По данным следствия, руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам водоканала. Она составляла от 10% до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг. Следователи установили, что всего с января 2019 г. по настоящее время были выполнены работы на сумму не менее 300 млн руб. При этом в качестве взятки было получено не менее 36 млн руб., которые были распределены между участниками ОПГ.
Кроме того, члены преступного сообщества получили от гендиректора другой коммерческой фирмы в качестве взятки не менее 20 млн руб. за беспрепятственное заключение договора оказания услуг и покровительство. Следователи установили и другие факты дачи взяток коммерческими фирмами, в отношении ряда руководителей которых также возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки), отмечает СК.