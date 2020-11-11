При взрыве в Саудовской Аравии пострадали два человека
В результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидде в западной части Саудовской Аравии пострадали не менее двух человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
Взрыв произошел во время церемонии по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. На ней присутствовали дипломаты их стран Европы и США.
Среди пострадавших — представитель Греции и служащий сил безопасности Саудовской Аравии. По данным французского внешнеполитического ведомства, чей дипломат присутствовал на кладбище, нападение было совершено с помощью самодельного взрывного устройства.
Ранее 2 ноября в австрийской Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате нападения погибли четыре человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Устроивший нападение также был убит.
До этого несколько терактов произошли во Франции. Одной из жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo, якобы оскорбляющие ислам. Мужчину обезглавил 18-летний житель Франции чеченского происхождения. После этого французский президент Эммануэль Макрон призвал усилить борьбу с радикальными исламистами.
А 29 октября неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, три человека, среди них священник, были убиты – одной из жертв нападавший отрезал голову. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.