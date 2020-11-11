При взрыве в Саудовской Аравии пострадали два человека

До этого несколько терактов произошли во Франции. Одной из жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo, якобы оскорбляющие ислам. Мужчину обезглавил 18-летний житель Франции чеченского происхождения. После этого французский президент Эммануэль Макрон призвал усилить борьбу с радикальными исламистами.