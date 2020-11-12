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Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

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На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов, говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Причину смерти Потапова в ней не уточнили.

Ранее портал «Новая Бурятия» и местная газета «Номер один» сообщили о том, что у экс-президента республики и его супруги обнаружили COVID-19 в легкой форме и их госпитализировали. Информацию о госпитализации Потапова также сообщал ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Потапов родился 4 июля 1935 г.в поселке Уакит в Бурятии. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства, работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС. В 1994 г. он выиграл выборы президента Бурятии как член КПРФ, затем дважды переизбирался на эту должность. В 2007 г. Потапова назначили помощником тогда еще руководителя администрации президента Сергея Собянина. В последние годы Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных