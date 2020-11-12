Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

Потапов родился 4 июля 1935 г.в поселке Уакит в Бурятии. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства, работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС. В 1994 г. он выиграл выборы президента Бурятии как член КПРФ, затем дважды переизбирался на эту должность. В 2007 г. Потапова назначили помощником тогда еще руководителя администрации президента Сергея Собянина. В последние годы Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.