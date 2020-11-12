Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с распространением коронавируса
Трудность борьбы с распространением коронавируса связана с тем, что вирус из завозной формы перешел в локализованную, из-за чего невозможно блокировать пути его передачи, заявил директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург в рамках Еврейского делового клуба Solomon.help.
«Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — пояснил Гинзбург (цитата по ТАСС).
По его словам, в начале пандемии основным источником вируса в России были аэропорты, в которые из-за рубежа приезжали зараженные люди. В регионах распространение инфекции стало особенно заметно, когда люди «отдохнули в ограниченном количестве мест в скученном состоянии и затем 1 сентября пошли в школу».
Центр Гамалеи — один из разработчиков российской вакцины от коронавуса. Вакцину центра «Спутник V» зарегистрировали 10 ноября. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 600 — скончались. 11 ноября был выявлен 19 851 случай COVID-19.