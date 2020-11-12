Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с распространением коронавируса

«Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — пояснил Гинзбург (цитата по ТАСС).