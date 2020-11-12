Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с распространением коронавируса

Ведомости

Трудность борьбы с распространением коронавируса связана с тем, что вирус из завозной формы перешел в локализованную, из-за чего невозможно блокировать пути его передачи, заявил директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург в рамках Еврейского делового клуба Solomon.help.

«Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — пояснил Гинзбург (цитата по ТАСС). 

По его словам, в начале пандемии основным источником вируса в России были аэропорты, в которые из-за рубежа приезжали зараженные люди. В регионах распространение инфекции стало особенно заметно, когда люди «отдохнули в ограниченном количестве мест в скученном состоянии и затем 1 сентября пошли в школу».

Центр Гамалеи — один из разработчиков российской вакцины от коронавуса. Вакцину центра «Спутник V» зарегистрировали 10 ноября. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 600 — скончались. 11 ноября был выявлен 19 851 случай COVID-19.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных