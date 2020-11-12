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СК возбудил дело после смерти осужденного в новосибирской колонии

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В новосибирской исправительной колонии особого режима № 13 обнаружили мертвым 39-летнего заключенного, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратура намерена проверить колонию на соблюдение законодательства об обеспечении режима и надзора. «В связи с обнаружением 11 ноября в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осужденного прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку», — говорится в сообщении. Сотрудники СКР и МВД провели осмотр места случившегося, трупа, освидетельствование осужденных, а также изъяли образцы одежды, крови.

Управление ФСИН по региону организовало собственную проверку, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из них были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники сообщило, что в колонии произошел бунт. При этом в СК изданию «НГС.Новости» не подтвердили эту информацию: «Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных