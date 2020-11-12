СК возбудил дело после смерти осужденного в новосибирской колонии

Прокуратура намерена проверить колонию на соблюдение законодательства об обеспечении режима и надзора. «В связи с обнаружением 11 ноября в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осужденного прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку», — говорится в сообщении. Сотрудники СКР и МВД провели осмотр места случившегося, трупа, освидетельствование осужденных, а также изъяли образцы одежды, крови.