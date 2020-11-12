СК возбудил дело после смерти осужденного в новосибирской колонии
В новосибирской исправительной колонии особого режима № 13 обнаружили мертвым 39-летнего заключенного, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Прокуратура намерена проверить колонию на соблюдение законодательства об обеспечении режима и надзора. «В связи с обнаружением 11 ноября в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осужденного прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку», — говорится в сообщении. Сотрудники СКР и МВД провели осмотр места случившегося, трупа, освидетельствование осужденных, а также изъяли образцы одежды, крови.
Управление ФСИН по региону организовало собственную проверку, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из них были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники сообщило, что в колонии произошел бунт. При этом в СК изданию «НГС.Новости» не подтвердили эту информацию: «Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти».