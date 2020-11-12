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В Минске ввели обязательный масочный режим

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Обязательный масочный режим введен в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минского горисполкома.

«В Минске вводится обязательный масочный режим», — говорится в сообщении. Решение принято на заседании Мингорисполкома. Люди должны носить маски при посещении всех общественных мест, в общественном транспорте и такси, на рабочих местах.

В городе усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения коронавируса. Руководители организаций обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, рассказали в Мингорисполкоме.

1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса. Запрет не распространяется на прибывающих в республику через Национальный аэропорт «Минск», а также на россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию. Исключение сделано также для нескольких категорий иностранцев.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 ноября, в Белоруссии за последние сутки выявлено 1057 новых случаев коронавируса, 6 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано 109 357 случаев заражения и 1022 летальных исхода. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением вируса, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных