В Минске ввели обязательный масочный режим

По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 ноября, в Белоруссии за последние сутки выявлено 1057 новых случаев коронавируса, 6 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано 109 357 случаев заражения и 1022 летальных исхода. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением вируса, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов, писали «РИА Новости».