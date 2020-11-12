В Минске ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим введен в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минского горисполкома.
«В Минске вводится обязательный масочный режим», — говорится в сообщении. Решение принято на заседании Мингорисполкома. Люди должны носить маски при посещении всех общественных мест, в общественном транспорте и такси, на рабочих местах.
В городе усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения коронавируса. Руководители организаций обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, рассказали в Мингорисполкоме.
1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса. Запрет не распространяется на прибывающих в республику через Национальный аэропорт «Минск», а также на россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию. Исключение сделано также для нескольких категорий иностранцев.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 ноября, в Белоруссии за последние сутки выявлено 1057 новых случаев коронавируса, 6 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано 109 357 случаев заражения и 1022 летальных исхода. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением вируса, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов, писали «РИА Новости».