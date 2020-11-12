Собянин разрешил москвичам гулять в новогоднюю ночь
Столичные власти не запрещают жителям гулять по улицам в Новый год, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин. Однако массовые мероприятия проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой, добавил он.
«Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся», — сказал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в этом году жители проведут праздник дома, так как массовых мероприятий не будет. По решению столичных властей, новогодние елки отменены. Кроме того, с 13 ноября по 15 января ограничена работа московских общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.
«Огромное количество москвичей заболевает каждый день, и многие из них болеют тяжело, поэтому мы не можем себе позволить рисковать жизнью и здоровьем людей», — подчеркнул Собянин.
Москва лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19 жителей. По данным оперштаба на 12 ноября, за время пандемии коронавирусом заразились 491 542 человека, из них 129 264 болеют до сих. Еще 7573 пациента умерли.
Общее число граждан, заболевших COVID-19, достигло 1 858 568. Из них у 21 608 вирус обнаружен за последние сутки. В целом от коронавируса в стране умерли 32 032 человека. Количество выздоровевших составляет 1 388 168.