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Собянин разрешил москвичам гулять в новогоднюю ночь

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Столичные власти не запрещают жителям гулять по улицам в Новый год, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин. Однако массовые мероприятия проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой, добавил он.

«Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в этом году жители проведут праздник дома, так как массовых мероприятий не будет. По решению столичных властей, новогодние елки отменены. Кроме того, с 13 ноября по 15 января ограничена работа московских общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.

«Огромное количество москвичей заболевает каждый день, и многие из них болеют тяжело, поэтому мы не можем себе позволить рисковать жизнью и здоровьем людей», — подчеркнул Собянин.

Москва лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19 жителей. По данным оперштаба на 12 ноября, за время пандемии коронавирусом заразились 491 542 человека, из них 129 264 болеют до сих. Еще 7573 пациента умерли. 

Общее число граждан, заболевших COVID-19, достигло 1 858 568. Из них у 21 608 вирус обнаружен за последние сутки. В целом от коронавируса в стране умерли 32 032 человека. Количество выздоровевших составляет 1 388 168.

Ранее по теме: Собянин назвал минимальными введенные в Москве ограничения из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных