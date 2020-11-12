Собянин разрешил москвичам гулять в новогоднюю ночь

«Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся», — сказал Собянин.