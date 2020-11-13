СМИ сообщили о задержании мэра Томска
Сотрудники правоохранительных органов 13 ноября задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. О задержании Кляйна со ссылкой на источники также сообщил местный портал Tomsk.ru.
«Да, Кляйн задержан», — рассказал источник «Интерфакса». Причину задержания он не назвал.
По данным Telegram-канала «Наблюдатель в Томске», Кляйна вывели из здания администрации в наручниках. Задержание может быть связано с деятельностью компании «Томское пиво», которая принадлежит семье мэра, а также благоустройством и земельными отношениями, отмечается в сообщении. Официального подтверждения задержания пока нет.
Кляйну 61 год. Он занимает пост мэра Томска с 2013 г. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 гг. Кляйн был депутатом Томской областной думы.