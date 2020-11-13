СМИ сообщили о задержании мэра Томска

По данным Telegram-канала «Наблюдатель в Томске», Кляйна вывели из здания администрации в наручниках. Задержание может быть связано с деятельностью компании «Томское пиво», которая принадлежит семье мэра, а также благоустройством и земельными отношениями, отмечается в сообщении. Официального подтверждения задержания пока нет.