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Пульмонолог назвал наиболее опасных разносчиков коронавируса

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Самые опасные разносчики COVID-19 – ранее переболевшие им люди, которые отказываются носить маски, рассказал «Ленте.ру» заслуженный врач России, профессор, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко. Он отметил, что в первую очередь так ведут себя дети и молодежь, которым «очень сложно бывает» что-либо доказать. Пульмонолог подчеркнул, что маски следует носить всем, потому что после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что человек с COVID-19 заразен в течение 10-20 дней после появления первых симптомов заболевания. По истечении этого срока даже в случае положительных тестов на коронавирус пациента уже нельзя назвать опасным для окружающих, пояснял он.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что человек, инфицированный COVID-19, наиболее заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных