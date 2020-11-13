Пульмонолог назвал наиболее опасных разносчиков коронавируса
Самые опасные разносчики COVID-19 – ранее переболевшие им люди, которые отказываются носить маски, рассказал «Ленте.ру» заслуженный врач России, профессор, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко. Он отметил, что в первую очередь так ведут себя дети и молодежь, которым «очень сложно бывает» что-либо доказать. Пульмонолог подчеркнул, что маски следует носить всем, потому что после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что человек с COVID-19 заразен в течение 10-20 дней после появления первых симптомов заболевания. По истечении этого срока даже в случае положительных тестов на коронавирус пациента уже нельзя назвать опасным для окружающих, пояснял он.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что человек, инфицированный COVID-19, наиболее заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.