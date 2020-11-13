Пульмонолог назвал наиболее опасных разносчиков коронавируса

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко. Он отметил, что в первую очередь так ведут себя дети и молодежь, которым «очень сложно бывает» что-либо доказать. Пульмонолог подчеркнул, что маски следует носить всем, потому что после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях.