В Новосибирске грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы

«13 ноября 2020 года около 12:08 местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании "Волга-Днепр". В 12:10 борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.