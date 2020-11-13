В Новосибирске грузовой самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет АН-124 совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
«13 ноября 2020 года около 12:08 местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании "Волга-Днепр". В 12:10 борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
На борту было 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако самолет получил повреждения, сообщил источник «Интерфакса». Следователи начали доследственную проверку по факту «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Следственная группа осматривает место происшествия и устанавливает обстоятельства произошедшего.