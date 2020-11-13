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Путин предложил правительству заняться поддержкой стартапов

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Президент России Владимир Путин обратился к правительству, ВЭБу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) с просьбой разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых идей граждан страны. Об этом он сказал на пленарном заседании форума АСИ.

«Прошу правительство, ВЭБ РФ, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Только в рамках подготовки к форуму вы привлекли почти 900 экспертов, в том числе с компетенциями в сфере проектного управления, помогли доработать уже тысячу лучших представленных на форум идей. И нужно, безусловно, кратно увеличивать масштаб такой поддержки», — добавил глава государства.

По его словам, аналогичные системные инструменты необходимо задействовать и для поддержки школьников и студентов при запуске своего дела. Проекты юных предпринимателей должны стать конкурентными и в России, и в мире, отметил президент.

«Нам нужна каждая идея, важна каждая идея, замысел молодых людей чрезвычайно важен. И очень хорошо, что они уже задают вектор, наращивают скорость изменений, создают так называемые новые смыслы, культуру, медиа и бизнес-модели, уникальные технические решения», — подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных