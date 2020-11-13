Путин предложил правительству заняться поддержкой стартапов
Президент России Владимир Путин обратился к правительству, ВЭБу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) с просьбой разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых идей граждан страны. Об этом он сказал на пленарном заседании форума АСИ.
«Прошу правительство, ВЭБ РФ, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
«Только в рамках подготовки к форуму вы привлекли почти 900 экспертов, в том числе с компетенциями в сфере проектного управления, помогли доработать уже тысячу лучших представленных на форум идей. И нужно, безусловно, кратно увеличивать масштаб такой поддержки», — добавил глава государства.
По его словам, аналогичные системные инструменты необходимо задействовать и для поддержки школьников и студентов при запуске своего дела. Проекты юных предпринимателей должны стать конкурентными и в России, и в мире, отметил президент.
«Нам нужна каждая идея, важна каждая идея, замысел молодых людей чрезвычайно важен. И очень хорошо, что они уже задают вектор, наращивают скорость изменений, создают так называемые новые смыслы, культуру, медиа и бизнес-модели, уникальные технические решения», — подчеркнул Путин.