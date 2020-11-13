Путин предложил правительству заняться поддержкой стартапов

«Только в рамках подготовки к форуму вы привлекли почти 900 экспертов, в том числе с компетенциями в сфере проектного управления, помогли доработать уже тысячу лучших представленных на форум идей. И нужно, безусловно, кратно увеличивать масштаб такой поддержки», — добавил глава государства.