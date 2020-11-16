В Бурятии из-за коронавируса закрыли торговые центры, кинотеатры и кафе

Ограничения не будут распространяться на столовые, буфеты и кафе, которые организуют питание для работников компаний, и общепит при гостиницах и общежитиях при условии предоставления услуг только проживающим. Также ограничения не затронут аптеки, салоны связи, продуктовые магазины, магазины, в которых продаются товары первой необходимости, и организации, которые продают товары дистанционно.