В Бурятии из-за коронавируса закрыли торговые центры, кинотеатры и кафе
Власти Бурятии приостановили работу заведений общепита с 16 по 30 ноября из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба региона по борьбе с вирусом. Также в регионе закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.
«С 16 ноября по 30 ноября 2020 г. включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», — говорится в сообщении оперштаба.
Ограничения не будут распространяться на столовые, буфеты и кафе, которые организуют питание для работников компаний, и общепит при гостиницах и общежитиях при условии предоставления услуг только проживающим. Также ограничения не затронут аптеки, салоны связи, продуктовые магазины, магазины, в которых продаются товары первой необходимости, и организации, которые продают товары дистанционно.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 ноября, в Бурятии за весь период пандемии было выявлено 14 838 случаев заражения коронавирусом. 12 626 пациентов выздоровели, 273 скончались от коронавируса. В России зарегистрировано более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,4 млн человек выздоровели, более 33 000 — скончались.