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Песков сообщил о максимальной нагрузке на российскую медицину

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Система здравоохранения России работает в состоянии максимальной нагрузки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, что в состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения во всех регионах», — сказал Песков. Он отметил, что в состоянии максимальной нагрузки также работает российская промышленность, прежде всего, фармацевтическая отрасль, «которая переживает нагрузку такую, которая кратно превышает обычную нагрузку». В регионах, где зафиксированы кризисные случаи, принимаются точечные меры поддержки, добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения показала свою эффективность в борьбе с пандемией. Директор департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова позже заявила, что нехватка медработников и загруженность коек для пациентов с коронавирусом являются одними из основных проблем в борьбе с пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных