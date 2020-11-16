Песков сообщил о максимальной нагрузке на российскую медицину

«Вы видите, что в состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения во всех регионах», — сказал Песков. Он отметил, что в состоянии максимальной нагрузки также работает российская промышленность, прежде всего, фармацевтическая отрасль, «которая переживает нагрузку такую, которая кратно превышает обычную нагрузку». В регионах, где зафиксированы кризисные случаи, принимаются точечные меры поддержки, добавил Песков.