Песков сообщил о максимальной нагрузке на российскую медицину
Система здравоохранения России работает в состоянии максимальной нагрузки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы видите, что в состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения во всех регионах», — сказал Песков. Он отметил, что в состоянии максимальной нагрузки также работает российская промышленность, прежде всего, фармацевтическая отрасль, «которая переживает нагрузку такую, которая кратно превышает обычную нагрузку». В регионах, где зафиксированы кризисные случаи, принимаются точечные меры поддержки, добавил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения показала свою эффективность в борьбе с пандемией. Директор департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова позже заявила, что нехватка медработников и загруженность коек для пациентов с коронавирусом являются одними из основных проблем в борьбе с пандемией.